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Девять стран ОПЕК+ начали добровольное снижение добычи нефти

Максим Крюков
05:23 01.05.2023
Добровольный объем снижения нефтедобычи стал дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению производства в 2 миллиона баррелей в сутки.
Девять стран ОПЕК+ начали добровольное снижение добычи нефти
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Несколько стран - участниц Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК+) с мая приступили к сокращению добычи нефти, которое продлится до конца 2023 года. Добровольный объем снижения производства станет дополнением к плану альянса по сокращению в 2 миллиона баррелей в сутки (б/с), который действует с ноября прошлого года.

О дополнительных ограничительных мерах по добыче «черного золота» объявили 9 стран ОПЕК+. Крупнейший производитель углеводорода - Саудовская Аравия - добровольно снизит нефтедобычу на 500 тысяч б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Объединенные Арабские Эмираты - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с. Российская Федерация продлила до конца этого года действовавшее до конца июня решение о сокращении добычи на пятьсот тысяч баррелей в сутки от средних показателей в феврале. Таким образом, общий объем снижения производства составит 1,66 млн б/с.

В заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте организации, говорилось, что превентивные меры по снижению добычи направлены на поддержание стабильности нефтяного рынка.

В начале апреля обозреватель британской газеты The Telegraph отметила, что решение ряда государств-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесет по Западу тройной удар. По ее мнению, высокие цены на «черное золото» будут стимулировать инфляцию и ослабят антироссийские санкции из-за роста доходов РФ.

Ранее проректор РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин в беседе со «Звездой» предположил, что рубль может укрепиться на фоне решения ОПЕК+. По его словам, сейчас закончился налоговый период, в тот момент, когда компании платили налоги, особенно крупные экспортеры, они это делали в рублях, конвертировали свою валюту в российскую.

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