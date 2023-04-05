The Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет тройной удар по Западу

Высокие цены на «черное золото» будут стимулировать инфляцию и ослабят антироссийские санкции.

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Решение ряда государств-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесет по Западу тройной удар. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд. По ее мнению, высокие цены на «черное золото» будут стимулировать инфляцию и ослабят антироссийские санкции из-за роста доходов РФ.

«Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу», - отметила Лоуфорд.

Напомним, ранее на фоне решения ряда стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи выросли мировые цены на «черное золото». Это вызвало большую обеспокоенность в западных государствах.

Так, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, говоря о решении ряда стран ОПЕК+, заявил, что глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр получил пощечину.