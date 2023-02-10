Новак: Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Решение о сокращении ежесуточной добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки Россия приняла самостоятельно, без консультаций с ОПЕК+.

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Вице-премьер российского правительства Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как отметил Новак, сейчас Москва продает весь объем производимых углеводородов, однако не собирается придерживаться принципов «ценового потолка», введенного ранее рядом западных стран.

«В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», - цитирует ТАСС заявление Новака.

Россия считает, что принципы «ценового потолка» являются грубым вмешательством в экономику и рыночные отношения и могут привести к глобальной дестабилизации энергетического рынка.

Эмбарго на поставки российской нефти по морю в страны ЕС, G7 и Австралию вступило в силу 5 декабря 2022 года. Инициаторы ограничений совместно определили стоимость барреля российской нефти в $60. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из РФ. Их ценник определен в зависимости от категории нефтепродуктов.