Экономист Марголин предположил, что рубль может укрепиться на фоне решения ОПЕК+

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин в беседе со «Звездой» объяснил, что колебания обменного курса рубля обусловлены большим количеством причин.

В частности, сейчас закончился налоговый период, в тот момент, когда компании платили налоги, особенно крупные экспортеры, они это делали в рублях, конвертировали свою валюту в российскую.

«Это повышало спрос. Сейчас такой потребности у них нет, соответственно, спрос на рубли в этом сегменте сократился. В общем это способствовало некоторому ослаблению рубля», - сказал он.

Марголин отметил, что на фоне решения стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти стоимость энергоресурсов начинает увеличиваться, как правило, это всегда приводит к укреплению рубля.

«Думаю, что мы будем наблюдать определенную такую волотильность курса не очень значительную... Ничего критического не происходит», - добавил Марголин.

Курс евро на торгах Московской биржи сегодня, 7 апреля, поднялся выше 91 рубля впервые с 6 апреля прошлого года, курс доллара превысил 83 рубля. Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют.