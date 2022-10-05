Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября

Решение принято в связи с неопределенностью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

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Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам прошедшего 5 октября заседания.

«Скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года, начиная с ноября 2022 года, для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», - гласит документ.

Уточняется, что решение принято в связи с неопределенностью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти и согласно упреждающему подходу ОПЕК+.

Решение принято на фоне ожидания восьмого пакета антироссийских санкций, в который, в том числе, войдет ограничение предельных цен на нефть из РФ.

Ранее стало известно о том, что США убеждали страны организации не сокращать добычу нефти, так как, по их мнению, такой шаг не отвечает потребностям текущей экономической ситуации. Заключенная договоренность, как ожидается, приведет к росту цен на нефть и может сильно повлиять на результаты выборов в Палату представителей конгресса США в ноябре. По данным СМИ, в Белом доме сокращение добычи нефти называют «тотальной катастрофой».