В Польше сравнили Шольца с Геббельсом

Министра юстиции возмутило высказывание Шольца об освобождении 78 лет назад Германии от нацистов. По его словам, это является попыткой переписывания истории.

© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Польский министр юстиции Збигнев Зебро сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом после его высказываний о Второй мировой войне и попытке переписать историю.

Зебро оказался возмущен твитом немецкого канцлера от 8 мая, в котором Шольц заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир стали свободными от тирании национал-социализма, хотя демократический мир все еще нуждается в защите.

«Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца», - прокомментировал польский министр.

По словам министра Польши, канцлер пытается снять ответственность с Германии за преступления нацистского режима и тем самым переписать историю.

«Существует предел абсурда, лжи и заодно оскорбления реальных жертв Второй мировой войны. И предел был перейден. Можно задаться вопросом: канцлер Шольц идиот или мошенник, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать?» - резюмировал Зебро.

В конце 2022 года власти Польши обнародовали перечень требований к ФРГ за ущерб во Второй мировой войне. В том числе в дипломатическую ноту вошло требование о возмещении убытков в размере 6 триллионов злотых, что составляет 1,3 триллиона долларов. ФРГ ответила отказом, но польские власти не считают вопрос закрытым. С соответствующим призывом о помощи страна обратилась к Конгрессу США. При этом в МИД Польши отметили, что вопрос получения репараций может длиться несколько поколений. После ФРГ предъявить требования о репарациях Польша планирует России.