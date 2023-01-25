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В МИД Польши заявили, что получение репараций от ФРГ будет тянуться несколько поколений

Андрей Аркадьев
12:16 25.01.2023
Министр правительства Польши по европейским делам заявил, что получить репарации в ближайшие месяцы не удастся, как и в ближайшие несколько лет.
В МИД Польши заявили, что получение репараций от ФРГ будет тянуться несколько поколений
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Тема репараций, выплат которых хочет получить Варшава от Берлина за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, будет тянуться несколько поколений. Об этом заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции Zet.

«Это также и право наших детей и внуков, потому что это огромная нереализованная обязанность, которую Германия должна принять», - подчеркнул министр.

Шинковский отметил, что сомневается, что в ближайшие месяцы или годы Польша сможет получить денежные компенсации от ФРГ, однако выразил уверенность, что это произойдет в течение нескольких поколений.

Ранее польские власти потребовали от немецких коллег репарации на сумму в $1,3 триллиона. Отметим, что Берлин не признает необходимости новых выплат, считая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.

Замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик обвинял Германию в неуважении к его стране и полякам из-за отказа Берлина обсуждать вопрос о репарациях. Польша уже обращалась в ООН с просьбой способствовать началу диалога с ФРГ по данной теме, а также в Конгресс США.

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