Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от ФРГ военные репарации

Варшава требует выплаты за ущерб, причиненный республике в годы Второй мировой войны.

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Польша попросила Конгресс Соединенных Штатов Америки помочь получить от Берлина репарации, выплат которых Варшава требует за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

Ранее Мулярчик обвинил Германию в неуважении к его стране и полякам из-за отказа Берлина обсуждать вопрос о репарациях. Польша уже обращалась в ООН с просьбой способствовать началу диалога с Берлином по данной теме.

«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США - это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости», - сказал он.

Ранее польские власти потребовали от немецких коллег репарации на сумму в $1,3 триллиона. Отметим, что Берлин не признает необходимости новых выплат, считая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба.