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Польша обнародовала перечень требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой

Елизавета Потейчук
12:37 28.10.2022
В польском МИД уточнили, что в документе используется понятие «компенсации», а не «репарации», так как первая формулировка вбирает в себя не только репарации, но и иные указанные в ноте претензии.
Польша обнародовала перечень требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой
© Фото: Polska Agencja Prasowa, Globallookpress
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Министерство иностранных дел Польши опубликовало полный перечень требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. В частности, в дипломатической ноте звучат требования о возмещении убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых, что составляет порядка 1,3 триллиона долларов, возмещении ущерба жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей, «возврате активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939-1945 годах».

В списке также указывается стремление Польши добиться предпринятых немецкими властями мер, «чтобы представить собственному обществу истинную картину войны и ее последствий, особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам», и другое.

В польском внешнедипломатическом ведомстве уточнили, что в документе используется формулировка «компенсации», а не «репарации», так как первое понятие шире, оно вбирает в себя не только репарации в международном понимании, но и иные указанные в ноте претензии.

Напомним, Польша потребовала от Германии $1,3 триллиона. Соответствующую ноту подписал Рау накануне встречи с коллегой из ФРГ. Отметим, что Берлин не признает необходимость новых выплат, считая, что Варшава в 1953 году признавала выполнение немецкой стороной всех обязательств по выплате ущерба. В Варшаве утверждают, что это соглашение было подписано с нарушением под давлением СССР.

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