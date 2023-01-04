В стране и мире ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации Анастасия Бобылева МИД Германии сообщило, что Варшава получила дипломатическую ноту с отказом от переговоров по этому вопросу. © Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress Читайте нас на: Германия официально отказалась обсуждать с Польшей выплату репараций. Министерство иностранных дел Польши сообщило, что отправило в Варшаву дипломатическую ноту с отказом. «По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», - цитирует РИА Новости сообщение польского дипломатического ведомства. Варшава считает открытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну. Недавно польский посол подчеркнул, что это требование имеет большую общественную поддержку. Экспертное мнение и аналитика