Корреспондент «Звезды» показал пункт временного размещения погорельцев в Курганской области

Огонь продолжает бушевать, и в любой момент ситуация может измениться к худшему. Из-за сильного ветра пламя мгновенно переходит от одного участка леса к другому. В результате пожаров многие люди остались без жилья.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Курганской области в огне лесных пожаров погиб 21 человек. Сгорели более 300 жилых домов. На месте некоторых поселков осталось только пепелище. По данным МЧС, в настоящее время удалось снять угрозу для населенных пунктов. Полиция установила около полсотни предполагаемых виновников пожаров. Возбуждено семь уголовных дел.

Десятки семей, оставшихся без крова, расселены в пункты временного размещения. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов узнал, в каких условиях сейчас живут люди.

«Один из пунктов временного размещения - это спортивный зал учебного заведения. В нем на ночь прямо на полу организовываются спальные места. Здесь волонтеры рассортировывают принесенную для погорельцев одежду и здесь же им помогают с оформлением и восстановлением различных документов», - рассказал Кольцов.

Сложная ситуация сейчас в Тюменской области. По данным Авиалесоохраны, за сутки площадь лесных пожаров выросла на несколько тысяч гектаров. Людям огонь пока не угрожает, а вот для диких животных это настоящее бедствие. Звери бегут из пострадавших районов, спасаясь от смертельной опасности.

Чтобы защитить населенные пункты, местные жители помогают пожарным. Добровольцы на личных автомобилях развозят еду и воду, раздают защитные очки и респираторы, организуют запасы воды на обочинах дорог. Всего в борьбе с огнем участвуют 2 000 человек. Задействованы авиация и тяжелая техника.

В Свердловской области из-за природных пожаров возбуждено более 20 уголовных дел. Лес горит на площади почти в 100 тысяч гектаров. К тушению подключились военные. Вертолеты Ми-8, оснащенные водосливными устройствами, заливают огонь с воздуха. В регионе действует режим ЧС. Также он объявлен еще в семи регионах России.