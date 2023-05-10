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Опубликованы кадры бегства зверей от лесного пожара в Тюменской области

Ирина Елагина
13:08 10.05.2023
Дикие звери бегут из горящих лесов в Тюменской области.
© Видео: Тюмень.News.vk © Фото: Тюмень.News.vk
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Видеозапись бегства диких зверей из объятых пламенем лесов в Тюменской области появилась в соцсети.

На кадрах видно, как лоси и другие животные около деревни Речкина переплывают речку Тура, чтобы перебраться на безопасный берег.

«Звери бегут от огня. Ужас. Вот такие дела», - рассказал очевидец.

Местный житель, снявший видео, показал берег, где горит лес у Речкина и как работает вертолет Авиалесоохраны. Кадры опубликованы в соцсети.

«Вот там горит Речкина. А вот так вертолет набирает воду», - показал мужчина.

Ранее сообщалось о гибели жителя деревни Красный Яр. Вместе с односельчанами он пытался бороться с лесным пожаров и скончался от ожогов, еще два человека пострадали.

Напомним, что в Тюменской области несколько дней полыхают лесные пожары, с 7 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, идет эвакуация жителей деревень, близких к очагам возгорания. Под эвакуацию попала деревня Речкина Тюменского района. По данным региональной администрации, для тушения лесных пожаров задействованы свыше 1 тысячи 100 сотрудников МЧС и Авиалесоохраны.

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