МЧС сообщило о ликвидации всех лесных пожаров в Курганской области

От огня было спасено более 20 тысяч жилых домов в регионе.

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Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области, были потушены. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

В ходе тушения пожаров было спасено от огня более 20 тысяч жилых домов в регионе. Также были защищены 214 объектов жизнеобеспечения населения. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС.

Сообщения о масштабных пожарах в Курганской области стали появляться в конце апреля. В результате действия стихии сгорели десятки домов, известно о более 20 погибших. Для ликвидации пожара были привлечены самолеты ВКС РФ, в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.