Свыше 20 человек погибли из-за пожаров в Курганской области

В регионе установлены без малого полсотни виновников пожаров. Возбуждено семь уголовных дел.

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В деревне Плоская сгорели 76 домов. По словам местных жителей, деревня загорелась вся и сразу. Люди даже не успели воспользоваться машинами. Вынести из огня успевали разве что документы. Люди, которых не было дома, вернуться в деревню уже не могли.

«Тут в деревню не заехать было, тут такая температура, у деда дом за 15 минут сгорел с коровами, овцами, телятами. Пригнали автобус школьный, эвакуировали людей», - рассказал местный житель Андрей Ларюшкин.

Плоская, Юлдус, Могилева. Сильный ветер разносил огонь от деревни к деревне, иногда резко меняя направление. Всего пожарным удалось отстоять больше 10 тысяч домов. В тушении задействовали сотни единиц спецтехники. Авиация МЧС сбросила 168 тонн воды на очаги возгорания и по направлениям возможного распространения огня.

На помощь курганцам прибыли аэромобильные группировки из соседних регионов. Большинство природных возгораний в области локализованы либо потушены. На сегодняшний день, по оценкам специалистов МЧС, угрозы населенным пунктам нет. По последним данным, в результате пожаров в регионе погиб 21 человек. Их семьи получат по одному миллиону рублей. Сотни курганцев остались без крыши над головой.

В регионе установлены без малого полсотни виновников пожаров. Возбуждено семь уголовных дел. Составлены сотни протоколов об административных правонарушениях. Особый режим, запрещающий нахождение в лесных зонах, в регионе сохраняется. Стоит сухая ветреная погода.