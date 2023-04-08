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В Киевской области раскольник вырвал крест из рук священника УПЦ и умер

Анна Касаткина
20:08 08.04.2023
Мужчине стало плохо сразу после того, как он отобрал у священника крест и бросил его на землю.
© Видео: pravoslavie, Telegram © Фото: pravoslavie, Telegram
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В Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец скончался один из рейдеров Владимир Натыкач. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов России.

Как уточняется, заместитель мэра города Кагарлыка Иван Семцов и староста села Липовец Василий Тысленко с использованием служебного положения пытались захватить храм. Сторонник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) напал на священника, вырвал у него из рук крест и бросил на землю.

Как сообщили очевидцы, сразу после инцидента Натыкачу стало плохо, он упал. Его пытались привести в чувство, однако безуспешно - мужчина скоропостижно скончался.

На Украине в последние дни обострилась ситуация с гонениями на УПЦ. В начале апреля раскольники захватили Параскевскую церковь Новом Корце Ровненской области, кафедральные соборы УПЦ во Львове, Хмельницком и Шепотках Хмельницкой области, храм в Черновицкой области.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта и заявили о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Священники отказались идти на компромисс с властями и покидать территорию лавры. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко в субботу заявил, что будущее Киево-Печерской лавры будет решаться после выселения монахов.

Ранее скоропостижно скончался один из глумившихся над прихожанкой Киево-Печерской лавры и танцевавший вокруг нее во время молитвы.

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