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В Киево-Печерской лавре заперли монахов, одному из них стало плохо

Анна Касаткина
16:14 03.04.2023
На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.
© Видео: pravoslavie, Telegram © Фото: pravoslavie, Telegram
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Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

«В 34-м корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике», - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

Зачем заперли монахов и кто действительно это сделал, точно не известно. Как добавили в Союзе журналистов, на место приехала полиция, священникам помогли выбраться. Помимо этого, в лавру вызвали скорую, так как одному из священнослужителей стало плохо.

Киево-Печерская лавра ранее получила предписание от Минкультуры Украины, согласно которому монахи обязаны покинуть свои кельи до 29 марта в связи с расторжением договора аренды в одностороннем порядке. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи будут бороться до последнего и отстаивать свои права. Позже митрополиту предъявили обвинение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании «вооруженной агрессии РФ». Его отправили под домашний арест на два месяца.

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