Потасовка между радикалами ПЦУ и прихожанами собора во Львове попала на видео

Как утверждается, силовики силой выводят из храма верующих канонической УПЦ, было сорвано богослужение.

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Сторонники раскольнической ПЦУ попытались захватить Георгиевский кафедральный собор во Львове, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В украинских Telegram-каналах появились кадры из храма, на которых видно, что происходит потасовка между прихожанами и ворвавшейся группой людей. Неизвестные заблокировали вход на территорию храма.

Как утверждается, силовики силой выводят из храма верующих канонической Украинской православной церкви.

В УПЦ отметили, что ворвавшиеся в храм люди, приблизительно 50 человек, сорвали Божественную литургию и даже успели провести свой молебен.

Провокаторы выкрикивали на территории собора проукраинские лозунги, а также пытались спровоцировать потасовку. В ходе этих событий один человек плохо себя почувствовал, ему вызвали скорую.

Также уточняется, что в настоящий момент у храма стоят молодые радикалы с плакатами.

В то же время «прихожане радикального патриархата» захватили храм в Черновицкой области и применяют физическую силу в отношении верующих, передает Союз православных журналистов.