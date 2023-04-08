Толпа раскольников захватила собор УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области

Священники прощались с своим собором под рев прихожан раскольнической ПЦУ.

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Толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области, сообщается в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Кроме того, было опубликовано видео, на котором прихожане, по всей видимости раскольнической ПЦУ, аплодируют и что-то скандируют прямо в храме.

Под этом шум священнослужители канонической Украинской православной церкви прощались у алтаря с собором.

«Аплодисменты, как на арене Римского Колизея: диких животных выпускали разорвать первых христиан на куски, а толпа озверев ревела в экстазе: "распни, распни, распни..."», - заявили в епархии.

Несколькими днями ранее в Черновицкой области раскольники захватили Михайловский храм УПЦ в селе Задубровка. Как утверждалось, после произошедшего настоятелю храма стало плохо, его забрала скорая помощь.