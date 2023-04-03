УПЦ: один из глумившихся у стен Лавры госпитализирован без признаков жизни

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Один из глумившихся над прихожанкой Киево-Печерской лавры и танцевавший вокруг нее во время молитвы - госпитализирован без признаков жизни. Об этом сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).

«Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал... Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», - сказано в Telegram-аккаунте УПЦ.

Певчая Лавры Екатерина стала широко известна в социальных сетях после провокации противников УПЦ. На распространенных кадрах девушка стоит на коленях и молится, а в это время вокруг Екатерины танцуют и пляшут под антироссийские песни пришедшие под стены Лавры раскольники.

Ранее в МИД РФ назвали показательной отсутствие реакции международного сообщества на произвол, учиненный украинскими властями в отношении Киево-Печерской лавры, монахов и прихожан. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что церковные и светские власти неоднократно и безуспешно пытались привлечь внимание к происходящим событиям.