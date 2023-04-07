Находившийся рядом с Татарским во время взрыва человек пришел в сознание

Ведущий по имени Егор был тяжело ранен взрывом статуэтки, убившей военкора Владлена Татарского.

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Находившийся во время теракта в Санкт-Петербурге рядом с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) ведущий Егор пришел в сознание. Об этом со ссылкой на источник пишет RT.

Сообщается, что сам ведущий был тяжело ранен взрывом статуэтки, убившей военкора.

Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля, в субботу, на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов дня.

Погибший военкор был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России.

Теракт, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля в одном из кафе города Санкт-Петербург. Террористка вручила военкору статуэтку, которая позже взорвалась. Вскоре ее нашли и задержали. Следственный комитет предъявил девушке обвинения.