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Находившийся рядом с Татарским во время взрыва человек пришел в сознание

Тимур Шерзад
14:59 07.04.2023
Ведущий по имени Егор был тяжело ранен взрывом статуэтки, убившей военкора Владлена Татарского.
Находившийся рядом с Татарским во время взрыва человек пришел в сознание
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Находившийся во время теракта в Санкт-Петербурге рядом с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) ведущий Егор пришел в сознание. Об этом со ссылкой на источник пишет RT.

Сообщается, что сам ведущий был тяжело ранен взрывом статуэтки, убившей военкора

Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля, в субботу, на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов дня. 

Погибший военкор был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России. 

Теракт, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля в одном из кафе города Санкт-Петербург. Террористка вручила военкору статуэтку, которая позже взорвалась. Вскоре ее нашли и задержали. Следственный комитет предъявил девушке обвинения.  

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