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Россия намерена поставить на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта против Татарского

Андрей Аркадьев
18:02 05.04.2023
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что террористический акт сейчас расследуется российскими правоохранительными органами.
Россия намерена поставить на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта против Татарского
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Россия намерена в Совбезе ООН поставить на обсуждение тему теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН», - сказала она на брифинге.

По мнению Захаровой, молчание международных структур о гибели военкора уже «на грани соучастия».

Военкор, боец батальона «Восток», писатель и блогер Максим Фомин, известный широкой общественности под псевдонимом Владлен Татарский, погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проводил творческую встречу. Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую ему передала в тот вечер Дарья Трепова.

По предварительным данным, девушка не первый раз приходила на встречи с блогером. По словам Треповой, статуэтку она получила в Москве. Как сообщает «Фонтанка», ее передал таксист в упаковке, а что в ней находится, он не знал.

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