Американский атомный авианосец Nimitz замечен в 400 милях от Тайваня

Американский авианосец зашел в тот же район моря, где сейчас находится китайский авианосец «Шаньдун».

© Фото: Wikimedia

Авианосец ВМС США Nimitz был обнаружен в 400 милях к востоку от Тайваня. Это примерно там же, где находится китайский авианосец «Шаньдун».

«Мы не можем точно сказать, находится ли он тут из-за "Шаньдуна", но это может быть как-то связано, учитывая обстоятельства его прихода», - заявил глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн, его слова приводит газета South China Morning Post.

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что тайваньский вопрос для США является «первой красной линией», которую нельзя переступать.

Тогда же китайское оборонное ведомство потребовало от американцев прекратить контакты с Тайванем.

А в самих Соединенных Штатах заявили о разработке пакета военной помощи Тайваню на миллиарды долларов.