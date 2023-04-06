В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский атомный авианосец Nimitz замечен в 400 милях от Тайваня

Тимур Шерзад
11:38 06.04.2023
Американский авианосец зашел в тот же район моря, где сейчас находится китайский авианосец «Шаньдун».
Американский атомный авианосец Nimitz замечен в 400 милях от Тайваня
© Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

Авианосец ВМС США Nimitz был обнаружен в 400 милях к востоку от Тайваня. Это примерно там же, где находится китайский авианосец «Шаньдун»

«Мы не можем точно сказать, находится ли он тут из-за "Шаньдуна", но это может быть как-то связано, учитывая обстоятельства его прихода», - заявил глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн, его слова приводит газета South China Morning Post.

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что тайваньский вопрос для США является «первой красной линией», которую нельзя переступать.

Тогда же китайское оборонное ведомство потребовало от американцев прекратить контакты с Тайванем.

А в самих Соединенных Штатах заявили о разработке пакета военной помощи Тайваню на миллиарды долларов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:38 В стране и мире
Американский атомный авианосец Nimitz замечен в 400 милях от Тайваня
11:20 Армия
Видео
Под Иваново ракетчики вывели «Ярсы» для переброски в позиционный район
11:19 В стране и мире
Видео
Си Цзиньпин и Макрон встретились в Пекине
09:49 В стране и мире
Видео
Задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба
09:35 В стране и мире
Видео
«Я не хочу лежать в райском саду»: в Москве открыли памятник Жириновскому
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.