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Авианосец ВМС армии Китая «Шаньдун» вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня

Максим Крюков
06:33 06.04.2023
По данным газеты Liberty Times, тайваньские военные считают, что это может быть частью учений китайской армии, однако в связи с напряженной ситуацией оборонное ведомство продолжает следить за авианосцем.
Авианосец ВМС армии Китая «Шаньдун» вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня
© Фото: CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и в настоящий момент находится в 370 километрах к востоку от южной части Тайваня. Об этом пишет тайваньская газета Liberty Times.

«Это первый раз, когда авианосец покинул Южно-Китайское море, по нынешним оценкам, [тайваньские] военные полагают, что это может быть частью учений, однако из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать его намерения», - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн 5 апреля заявил, что авианосец китайской армии накануне прошел через пролив Лусон, который соединяет Южно-Китайское море с Тихим океаном, отмечает издание. По словам министра, сейчас корабль находится в 200 морских милях к востоку от мыса Элуаньби, который является самой южной точкой острова.

Ранее Китайское управление по безопасности на море провинции Фуцзянь объявило о начале операции по патрулированию двух районов Тайваньского пролива. Как отмечают СМИ, решение связано с предстоящей встречей спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Кроме того, в Минобороны Китая потребовали от властей США прекратить любые официальные контакты с Тайванем и вмешательство во внутренние дела Пекина. Вашингтон должен перестать выхолащивать «принцип одного Китая», развивая отношения с Тайванем, добавили в оборонном ведомстве страны. В Министерстве иностранных дел КНР в свою очередь заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам Америки нельзя пересекать в отношениях с Китаем. В ведомстве отметили, что Пекин готов принять решительные меры в ответ на действия США.

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