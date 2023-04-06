МИД КНР: тайваньский вопрос для США является «первой красной линией», которую нельзя переступать

© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам Америки нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР. В ведомстве отметили, что Пекин готов принять решительные меры в ответ на действия США.

«Проблема Тайваня входит в ключевые интересы КНР и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее в Минобороны Китая потребовали от Штатов прекратить любые официальные контакты с Тайванем. В Пекине считают это вмешательство во внутренние дела КНР. В ведомстве предупредили, что китайская армия готова защищать суверенитет страны.

Недавно Си Цзиньпин заявил, что КНР планирует продолжать процесс воссоединения с Тайванем. В связи с этим Китай будет решительно противостоять вмешательству во внутренние дела и сепаратистским действиям, направленным на независимость острова.

Кроме этого, в ближайших планах Пекина модернизация армии в целях защиты суверенитета государства. Си Цзиньпин назвал безопасность основой развития страны, а стабильность условием для процветания.