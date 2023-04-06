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Минобороны Китая потребовало от США прекратить контакты с Тайванем

Ян Брацкий
04:21 06.04.2023
В оборонном ведомстве КНР напомнили о недопустимости выхолащивания «принципа одного Китая».
Минобороны Китая потребовало от США прекратить контакты с Тайванем
© Фото: Daniel Kalker, dpa, GlobalLookPress
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В Минобороны Китая потребовали от властей США прекратить любые официальные контакты с Тайванем и вмешательство во внутренние дела Пекина.

Вашингтон должен перестать выхолащивать «принцип одного Китая», развивая отношения с Тайванем, добавили в оборонном ведомстве страны. Там же предупредили, что китайская армия будет находиться в полной боевой готовности для зашиты суверенитета и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах неуклонно продолжать процесс воссоединения с Тайванем. С его слов, Пекин готов решительно противостоять вмешательству внешних сил в этот процесс, а также сепаратистским настроениям на острове.

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