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WP: в США разрабатывают пакет военной помощи Тайваню на миллиарды долларов

Анна Назайкина
15:35 14.11.2022
Утверждается, что таким образом в распоряжении Тайбэя могут оказаться противокорабельные крылатые ракеты, системы ПВО, дроны-камикадзе, морские мины, системы управления и контроля и радиостанции защищенной связи.
WP: в США разрабатывают пакет военной помощи Тайваню на миллиарды долларов
© Фото: Ting Shen, XinHua, GlobalLookPress
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В Соединенных Штатах разрабатывается инициатива, которая даст возможность оказывать Тайваню ежегодную военную помощь на миллиарды долларов, пишет Washington Post.

Как утверждается, идея сенаторов впервые предоставить оружие острову через программу иностранного военного финансирования, оплачиваемую Вашингтоном, была одобрена представителями обеих партий.

По данным издания, в разработке инициативы принимал участие Белый дом. Соответствующий план даст возможность поставлять Тайваню боеприпасы с американских складов на миллиард долларов и оружие на сумму до двух миллиардов долларов ежегодно.

Газета отмечает, что таким образом в распоряжении Тайбэя могут оказаться противокорабельные крылатые ракеты, системы ПВО, дроны-камикадзе, морские мины, системы управления и контроля и радиостанции защищенной связи.

Ранее Modern Diplomacy писало, что Соединенные Штаты используют опыт украинского кризиса для того, чтобы бороться с Пекином.

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