Водовод из Дона в ДНР полностью готов, в ближайшее время вода поступит потребителям
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику полностью готов. Сейчас идет пусконаладка и заполнение водовода.
«Наши противники попытались устроить водную блокаду. Подорвав заборные устройства водоканалов, существующие водоканалы. Но мы в ручном режиме занимались. Построили семь водоводов и обеспечили необходимый минимум. И параллельно, чтобы обеспечить водой Донбасс, построили водовод из реки Дон», - заявил Хуснуллин на заседании Совета безопасности.
По словам заместителя председателя Правительства, этот водовод был уникален в том, что в России никогда не строили таких сооружений за такие сроки.
Протяженность водовода составляет около двухсот километров, а пропускная способность - почти 300 тысяч кубических метров.
Марат Хуснуллин поблагодарил военных строителей, которые занимались постройкой водовода.
Ранее публиковались кадры доставки военными плавучей станции для строительства крупнейшего водовода в Донбасс.