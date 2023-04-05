Водовод из Дона в ДНР полностью готов, в ближайшее время вода поступит потребителям

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Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику полностью готов. Сейчас идет пусконаладка и заполнение водовода.

«Наши противники попытались устроить водную блокаду. Подорвав заборные устройства водоканалов, существующие водоканалы. Но мы в ручном режиме занимались. Построили семь водоводов и обеспечили необходимый минимум. И параллельно, чтобы обеспечить водой Донбасс, построили водовод из реки Дон», - заявил Хуснуллин на заседании Совета безопасности.

По словам заместителя председателя Правительства, этот водовод был уникален в том, что в России никогда не строили таких сооружений за такие сроки.

Протяженность водовода составляет около двухсот километров, а пропускная способность - почти 300 тысяч кубических метров.

Марат Хуснуллин поблагодарил военных строителей, которые занимались постройкой водовода.

Ранее публиковались кадры доставки военными плавучей станции для строительства крупнейшего водовода в Донбасс.