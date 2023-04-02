Очевидец описал, что происходило во время обстрела Куйбышевского района Донецка

В жилых домах от ударов повыбивало стекла и разрушились бетонные стены.

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Украинские боевики подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали частные жилые дома на улицах Ударная и Румынская. Один из местных жителей рассказал «Звезде», что происходило во время обстрела.

«Каждый день просыпаешься - не ожидаешь, что будет. Собирался ехать в центр, к внучке. Хотел в компьютере полазить, компьютер отключился, и все отключилось. Получили подарок вот такой», - говорит мужчина.

В результате обстрела в домах выбило окна и пробило стены. Кроме того, в земле остались воронки от прилетевших снарядов.

Ранее украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе.