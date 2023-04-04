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Строительство водовода из Ростовской области в Донбасс подошло к завершающей стадии

Сергей Лебедев
05:54 04.04.2023
Недавно на реке Дон начала работать первая плавучая насосная станция.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Ростовской области на реке Дон заработала первая плавучая насосная станция нового водовода, прокладываемого в Донбасс. Проект масштабного военно-строительного комплекса Минобороны России предусматривает две «нитки» по 200 километров, семь насосных станций, искусственные насыпи и сложные гидротехнические сооружения.

Проект уникален по своей сложности и срокам реализации. Даже в СССР на создание подобного водовода уходило до 5 лет. По словам главного инженера строительного управления ЦВО ППК «ВСК» Игоря Кольцова, строительство началось только в конце прошлого года, а сейчас работы подходят к завершающей стадии.

«Поставленная Правительством Российской Федерации задача будет выполнена и Донбасс будет обеспечен водой», - отметил Игорь Кольцов.

Впереди предстоит поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка и тестирование оборудования. В работах были задействованы от 3500 человек.

Важной задачей является обеспечение транспортной доступности всех участков строительства. Ее выполняют инженерные войска Южного военного округа. Сейчас возводят три разборных моста, которые нужны для проезда большегрузов.

Ранее «Звезда» рассказывала, что инженерно-саперные подразделения задействовали для борьбы с паводками. Военные занимаются подрывом льда на реках и помогают тем, кто оказался в зоне подтопления.

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