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Первая вода нового водовода в Ростовской области поступит жителям Донбасса в апреле

Елизавета Потейчук
05:21 01.03.2023
К настоящему моменту к возведению сооружения привлечены свыше 3200 специалистов и более 1300 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первая вода нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, поступит жителям региона уже в апреле текущего года. Ход строительства сооружения, возводимого специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России, проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Иванов совершил облет районов строительства водовода на вертолете и посетил ряд ключевых объектов гидротехнического сооружения, где проверил ход выполнения работ. Также замглавы МО РФ провел рабочее совещание и заслушал доклады представителей проектных и строительных организаций военного ведомства. Тимур Иванов акцентировал внимание на соблюдении сроков строительства водовода.

«Прошу не сбавлять набранный высокий темп. Мы все понимаем насколько важной является задача в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой», - сказал Иванов.

Военные строители возводят на реке Дон водозаборный узел, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, а также монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередач. На данный момент к строительству сооружения привлечены свыше 3200 специалистов и более 1300 единиц техники.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин осмотрел стройплощадку будущего водовода.

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