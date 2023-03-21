Военные доставили плавучую станцию для возведения крупнейшего водовода в Донбасс

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Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации продолжают реализацию уникального проекта по возведению нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. К настоящему моменту военные строители завершили дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону - реки Рукав Каланча и отбуксировали к месту установки специальную плавучую водозаборную станцию.

Водовод берет свое начало в труднопроходимых районах поймы реки Дон с множеством мелких рек и каналов. Первые 16 километров водовода прокладываются по искусственной насыпи через подтопленные территории. В ходе строительства проектировщики учли особые условия местности.

Это первый в истории современной России межрегиональный водовод, строительство которого ведется на территории двух субъектов в столь сжатые сроки - до 5 месяцев. Ранее на реализацию подобных проектов уходило около двух-трех лет.

На сегодняшний день в проведении работ задействованы более пяти тысяч специалистов и около полутора тысяч единиц техники. Ход строительства масштабного гидротехнического сооружения проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО).

Кроме того, замглавы Минобороны России посетил Мариуполь, где продолжается возведение жилых домов, крупного медицинского центра, детского сада и школы на 1100 учащихся.

В начале марта стало известно, что первая вода нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, поступит жителям региона уже в апреле текущего года. Во время рабочей поездки в войска ЮВО замминистра обороны РФ Тимур Иванов акцентировал внимание на соблюдении сроков строительства водовода.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.