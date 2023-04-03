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Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с «неожиданным» визитом в Киев

Максим Крюков
08:41 03.04.2023
В поездке Роберта Хабека сопровождают председатель федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм, а также представители немецкого бизнеса.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с «неожиданным» визитом в Киев
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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Вице-канцлер и глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в Киев с «неожиданным» визитом. Об этом сообщает таблоид Bild.

По данным издания, политик приехал на Украину на поезде в понедельник утром «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса».

Отмечается, что в ходе поездки Хабек планирует обсудить восстановление Украины. По словам министра, страны Европы заинтересованы в том, чтобы Киев в будущем стал «экономически сильным партнером». Вице-канцлера также сопровождает председатель федерального союза промышленности Германии Зигфрид Руссвурм, который заявил, что данный визит является «сигналом для украинцев о том, что немецкая экономика также поддерживает их».

Две недели назад Киев посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Маршрут главы японского правительства мало чем отличался от его предшественников. Сначала политик прилетел в Польшу, после чего на поезде добрался до Украины. Кисида оставался единственным из руководителей глав стран G7, который не совершал визит к Владимиру Зеленскому.

За месяц до визита японского премьера в Киев прибыл американский лидер Джо Байден. Президент США провел встречу со своим украинским коллегой. Также он с желто-синим галстуком сделал совместную фотографию с Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит главы Белого дома на Украину выглядит как «дурная постановка захолустного театра». Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в свою очередь заявил, что тайный визит американского президента в Киев является пиаром.

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