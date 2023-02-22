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Захарова назвала визит Байдена на Украину «постановкой захолустного театра»

Евгений Ушаков
20:01 22.02.2023
Официальный представитель МИД РФ отметила, что визит Байдена в Киев подтверждает то, что преступника тянет на место преступления.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE apai, GlobalLookPress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину выглядит как «дурная постановка захолустного театра». Об этом она сказала в ходе брифинга 22 февраля.

«Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского. На деле все напоминало дурную постановку захолустного театра», — подчеркнула дипломат.

Захарова сравнила лидера официального Вашингтона с героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». В этом плане она также отметила, что «преступника всегда тянет вернуться на место преступления», что напрямую указывало на визит Байдена в Киев.

«Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги», — сказала официальный представитель дипведомства.

Официальный представитель МИД России отметила, что президент Байден в своих выступлениях в Киеве и Варшаве не затронул тему дипломатического урегулирования украинского конфликта. Это в свою очередь свидетельствует о том, что Вашингтон хочет обострить конфликт с Москвой.

Байден подчеркнул, что прибыл в Киев, подтверждения своей приверженности суверенитету и территориальной целостности страны. К тому же, это был первый визит президента Вашингтона на Украину с начала СВО.

Ранее бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой». По его мнению, приезд президента США не принес Украине никакой пользы, ведь Вашингтон и без того собирался поставлять киевскому режиму все необходимое.

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