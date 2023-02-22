Захарова назвала визит Байдена на Украину «постановкой захолустного театра»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину выглядит как «дурная постановка захолустного театра». Об этом она сказала в ходе брифинга 22 февраля.
«Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского. На деле все напоминало дурную постановку захолустного театра», — подчеркнула дипломат.
Захарова сравнила лидера официального Вашингтона с героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». В этом плане она также отметила, что «преступника всегда тянет вернуться на место преступления», что напрямую указывало на визит Байдена в Киев.
«Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги», — сказала официальный представитель дипведомства.
Официальный представитель МИД России отметила, что президент Байден в своих выступлениях в Киеве и Варшаве не затронул тему дипломатического урегулирования украинского конфликта. Это в свою очередь свидетельствует о том, что Вашингтон хочет обострить конфликт с Москвой.
Байден подчеркнул, что прибыл в Киев, подтверждения своей приверженности суверенитету и территориальной целостности страны. К тому же, это был первый визит президента Вашингтона на Украину с начала СВО.
Ранее бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой». По его мнению, приезд президента США не принес Украине никакой пользы, ведь Вашингтон и без того собирался поставлять киевскому режиму все необходимое.