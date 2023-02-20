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Американист Рогулев назвал пиаром сегодняшний визит Байдена в Киев

Андрей Аркадьев
15:58 20.02.2023
Эксперт напомнил о грядущих в 2024 году выборах в США и предположил, что Байдену нужно выбить почву из-под ног республиканцев и предупредить возможные против него расследования.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Тайный визит президента США Джо Байдена в Киев является пиаром. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Хочет стать героем, показать, что дедушка у нас не только, так сказать, в полном здравии и соку, но и геройские поступки совершает, можно сказать, почти на поле боя выехал. Пиар, конечно, никакого другого смысла я тут не вижу», - заявил он.

Напомним, Байден прибыл в украинскую столицу сегодня. Это первый его визит на Украину с начала специальной военной операции, и он не был объявлен официально. В центре Киева перекрыли ряд улиц.

«Ему надо решать вопрос о выставлении своей кандидатуры на выборы в 2024 году. Он официально об этом еще не объявлял, поэтому сейчас в связи с тем, что Республиканская партия имеет некоторые преимущества в палате представителей, его положение осложняется. В том числе под угрозой оказываются расходы в отношении Украины, потому что США уже достигли потолка госдолга, республиканцы требуют, чтобы госдолг не превышался, Минфин требует, чтобы планку повысили», - добавил Рогулев.

Он отметил, что Байдену предстоят финансовые войны с собственным конгрессом. Кроме того, республиканцы начнут целый ряд расследований, в том числе и по поводу Украины, а также расследования, связанные с деятельностью его сына Хантера Байдена.

«Думаю, чтобы в какой-то мере выбить почву из-под ног республиканцев и предупредить возможные против него расследования, решили немного погеройствовать», - заключил эксперт.

В Киеве Байден встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции он анонсировал новые поставки вооружений, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары для наблюдения за воздушным пространством. Байден также заявил, что в общей сложности США и страны-партнеры передадут Киеву около 700 танков, тысячи бронированных машин, 1 000 артиллерийских систем и более двух миллионов снарядов.

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