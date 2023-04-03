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Небензя раскритиковал международные организации за отсутствие реакции на убийство Татарского

Анна Касаткина
21:18 03.04.2023
Постпред РФ сравнил ситуацию с задержанием журналиста WSJ Эвана Гершковича.
Небензя раскритиковал международные организации за отсутствие реакции на убийство Татарского
© Фото: Andy Katz, ZUMAPRESS, GlobalLookPress
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Международные организации избирательно подходят к происшествиям вокруг журналистов, на это указывает отсутствие реакции на убийство российского военкора Владлена Татарского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он сравнил данную ситуацию с задержанием за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отметил отсутствие реакции на инцидент в Петербурге со стороны международного сообщества, в том числе, журналистских организаций.

«Мы думаем, имеет место определенная избирательность в подходе к тому, что происходит с журналистами», - сказал Небензя на пресс-конференции в понедельник.

Небензя также ответил на вопрос о возможности встречи в ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Постпред предположил, что российская сторона проявит готовность к встрече, если таковая будет запрошена. Ранее Блинкен позвонил Лаврову в связи с задержанием журналиста Гершковича.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. По подозрению в преступлении задержали 26-летнюю Дарью Трепову, которая передала Татарскому, предположительно, начиненную взрывчаткой статуэтку. Следственный комитет России расследует дело о теракте, обеспокоенность произошедшим ранее выразили в ООН. Татарский посмертно награжден орденом Мужества указом президента Владимира Путина.

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