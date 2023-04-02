Лавров обсудил с Блинкеном по телефону задержание американца Гершковича

В МИД РФ отметили, что Лавров и Блинкен также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

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Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову позвонил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Темой обсуждения стало задержание в российской Федерации гражданина США Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе обсуждения вопроса американский госсекретарь обратил внимание на необходимость уважать решения властей России, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.

«Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», - говорится в заявлении министерства.

В сообщении МИД РФ также отмечается, что в ходе телефонного разговора также были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

Напомним, в Екатеринбурге задержали сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гражаднин США подозревается в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий ВПК России, которая содержала гостайну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудник американской газеты был взят с поличным. Суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года.