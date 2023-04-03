Столтенберг: страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро

© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, GlobalLookPress.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд. По его словам, в Брюсселе планируют подготовить программу многолетних военных поставок. Об этом генсек НАТО сказал 3 апреля на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса. Оно пройдет в столице Бельгии 4-5 апреля.

«Я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортеры начали прибывать на Украину. Мы обсудим, как усилить нашу поддержку, в том числе усилением Вооруженных сил Украины и переходом от советских вооружений на западные», - заявил Столтенберг.

Ранее автор Associated Press предположил, что западные страны могут перестать помогать Украине, если Киев не добьется успехов с тем оружием, что прибывает в эту страну сейчас.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от вмешательства стран НАТО и от их поставок ход специальной военной операции не изменится, однако это может доставить дополнительные проблемы украинскому народу.

В свою очередь, генсек ОДКБ заявлял, что западные поставки оружия Украине сводят на нет решение ситуации переговорами.