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В Кремле прокомментировали идею Польши поставить Киеву истребители МиГ-29. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не изменит ход специальной военной операции.

Он подчеркнул, что от вмешательства стран НАТО и от их поставок ситуация не изменится, однако это может доставить дополнительные проблемы украинскому народу. Также, по мнению пресс-секретаря, подобные действия только повысят уровень непосредственной вовлеченности стран альянса в конфликт.

«Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», - отметил он.

Также Песков заявил, что идея проведения СВО была правильной. По его словам, посягательства режима Зеленского на церковь только подтверждают это.