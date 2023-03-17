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В Кремле заявили, что планы Польши поставить Киеву самолеты не изменят ход СВО

Анастасия Бобылева
13:59 17.03.2023
Поставки истребителей Украине странами НАТО не влияют на ход спецоперации, заверил пресс-секретарь президента РФ Песков.
В Кремле заявили, что планы Польши поставить Киеву самолеты не изменят ход СВО
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Кремле прокомментировали идею Польши поставить Киеву истребители МиГ-29. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не изменит ход специальной военной операции.

Он подчеркнул, что от вмешательства стран НАТО и от их поставок ситуация не изменится, однако это может доставить дополнительные проблемы украинскому народу. Также, по мнению пресс-секретаря, подобные действия только повысят уровень непосредственной вовлеченности стран альянса в конфликт.

«Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», - отметил он.

Также Песков заявил, что идея проведения СВО была правильной. По его словам, посягательства режима Зеленского на церковь только подтверждают это.

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