В стране и мире AP предположила, в каком случае Запад откажется от поставок оружия Киеву Елизавета Потейчук По мнению автора издания, у Киева нет шансов на успех без помощи Вашингтона. © Фото: Airman 1st Class Amanda Jett, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Западные страны, вероятно, могут перестать помогать Украине, если Киев не добьется успехов с нынешними поставками вооружений. Такое мнение выразил автор Associated Press Барри Хаттон. «Впереди может быть решающий период: если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники могут не захотеть отправлять ему дополнительное дорогостоящее оборудование», - говорится в материале. Хаттон подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева нет шансов на успех. Ранее издание AirForceTimes, написало, что российские ЗРК С-300 обманывают пилотов F-35 США. Экспертное мнение и аналитика