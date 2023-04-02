В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AP предположила, в каком случае Запад откажется от поставок оружия Киеву

Елизавета Потейчук
12:43 02.04.2023
По мнению автора издания, у Киева нет шансов на успех без помощи Вашингтона.
AP предположила, в каком случае Запад откажется от поставок оружия Киеву
© Фото: Airman 1st Class Amanda Jett, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Западные страны, вероятно, могут перестать помогать Украине, если Киев не добьется успехов с нынешними поставками вооружений. Такое мнение выразил автор Associated Press Барри Хаттон.

«Впереди может быть решающий период: если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники могут не захотеть отправлять ему дополнительное дорогостоящее оборудование», - говорится в материале.

Хаттон подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева нет шансов на успех.

Ранее издание AirForceTimes, написало, что российские ЗРК С-300 обманывают пилотов F-35 США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:59 В стране и мире
МЧС опровергло информацию о пожаре на шахте в Ростовской области
11:02 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
10:22 В стране и мире
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
10:04 Армия
Видео
Главный конструктор «Мсты» рассказал об особенностях новой версии самоходки
08:38 В стране и мире
AirForceTimes: российские ЗРК С-300 обманывают пилотов F-35 США
Популярное
Супруга Костомарова сообщила, что перевод мужа в зарубежные клиники не обсуждается
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.