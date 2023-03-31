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Генсек ОДКБ заявил, что западные поставки оружия Украине сводят на нет решение ситуации переговорами

Елизавета Потейчук
13:03 31.03.2023
Обострение ситуации на Украине может нанести непоправимый ущерб всей системе европейской и глобальной безопасности, указал Имангали Тасмагамбетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов констатировал продолжение курса на обострение обстановки на Украине. По его словам, массированные поставки все более нового и мощного оружия снижают вероятность разрешения ситуации путем мирных переговоров.

«Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем», - подчеркнул Тасмагамбетов в ходе расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.

Генсек ОДКБ также заметил, что разжигание конфликта на Украине может сильно навредить всей системе европейской и мировой безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государства Европейского союза готовы обсудить вопрос отправки «войск некого миротворческого типа» на Украину. До этого ЕС перевел Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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