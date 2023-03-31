Генсек ОДКБ заявил, что западные поставки оружия Украине сводят на нет решение ситуации переговорами
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов констатировал продолжение курса на обострение обстановки на Украине. По его словам, массированные поставки все более нового и мощного оружия снижают вероятность разрешения ситуации путем мирных переговоров.
«Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем», - подчеркнул Тасмагамбетов в ходе расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.
Генсек ОДКБ также заметил, что разжигание конфликта на Украине может сильно навредить всей системе европейской и мировой безопасности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государства Европейского союза готовы обсудить вопрос отправки «войск некого миротворческого типа» на Украину. До этого ЕС перевел Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи.