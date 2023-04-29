Фабрика чемпионов: Центральному спортивному клубу армии - 100 лет

ЦСКА в цифрах - это 15,5 тысяч чемпионов СССР и России. Почти две тысячи чемпионов мира, 422 олимпийских чемпиона.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Не просто спортивный клуб - бренд с вековой историей. Всего не расскажешь, да и пусть что-то останется на откуп зрительского любопытства. В нашем материале ЦСКА раскрывается через людей: спортсмены, тренеры и болельщики.

Совсем юные, но однозначно яркие звездочки современной спортивной гимнастики окружают Светлану Хоркину. Внимательно запоминают каждое слово олимпийской чемпионки - регалий её не перечесть: 13 побед на европейском пьедестале, девять - на мировом уровне, дважды золото на Олимпийских играх. Свой путь в ЦСКА она начинала в 90-х - непростой период в истории новой России, но однозначно прорывной в отечественном профессиональном спорте.

«Принимала присягу в Самаре, есть фото, была синяя форма, летчица почему-то, все это было торжественно трогательно, ответственно, тогда это что-то было особенное», - сказала двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина.

Откуда же взялось слово «центральный» в аббревиатуре ЦСКА? Начало прошлого века - мощнейшие реформы в сфере милитаризации. Создается Центральное управление военной подготовки - а на его базе известная спортивная организация имени Красной Армии.

«29 апреля 1923 года. В этот день на стадионе в Сокольниках наша футбольная команда вышла на игру в новых, еще никому тогда неизвестных майках с эмблемой, выиграла этот матч», - рассказала Антонина Лаврентьева, специалист центра информационно-просветительской работы ЦСКА.

«Красно-синее» цунами накрывало города и страны, завоевывая одну победу за другой и открывая миру советскому и западному новые имена: Федотов, Демин, Гринин, Бобров. Для следующего поколения планка поднялась высоко вверх. Титулованный защитник ЦСКА, футболист Владимир Пономарев признается, его неоднократно пытались переманить к себе иностранцы.

«На Чемпионате мира в Англии мы жили в Лондоне в гостинице. Ко мне приходят человека два-три, один из них хорошо говорит по-русски: “Владимир, мы наблюдали вашу игру, вы нам подходите. Мы из “Манчестер Юнайтед”, мы хотим, чтобы вы были у нас в команде”. Я говорю: “А каким образом?” - “Вы попросите политическое убежище”. Я говорю: “Ребята, у меня отец работает в комитете госбезопасности”. Они сразу глаза вытаращили и ушли», - вспоминает мастер спорта.

Менялись времена, а с ними - и клуб. Окно в Европу армейцы-футболисты прорубили в нулевых. Под строгим руководством блистательного тренера Валерия Газзаева кубок УЕФА в Россию первыми призвезли спортсмены ЦСКА.

«Многие игроки уехали в западные клубы. Красич - в “Ювентус”, Олич - в “Баварию”, Жирков с Ерошиком - “Челси”, Жо - “Манчестер Сити”, вот, что дало сегодня такой большой успех в истории ФК ЦСКА», - сказал заслуженный тренер России.

Говорят, у клуба есть свой почерк. Каков он?

«Вот этот значок дорого стоит, прямо в сердце. Армейских спортсменов видно почему? Потому что они всегда на пьедестале, и это наше отличие», - добавила Хоркина.

И пьедестала мало. Армейская слава вышла на новые орбиты. В музее ЦСКА особый гость - летчик-космонавт герой России Олег Котов. Среди экспонатов есть его фотография с автографом «Легендарному клубу в знак уважения». Снимок сделали в открытом космосе. Вместе с Сергеем Рязанским завершали эстафету передачи Олимпийского огня перед Играми в Сочи. Огонь, правда, был потушен, но ответственности это не уменьшило.

Возвращаясь на землю и к стилю спортсменов, кроется он и в тренерских кадрах. Высочайший уровень. И в каждом виде спорта свой, особый подход. На него обратили внимание на чемпионате России. Это были люди ЦСКА: стопроцентная интуиция, они выбрали будущего чемпиона. Таким же тонким чутьем сегодня руководствуется двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр, гимнаст Антон Голоцуков, тренируя юных спортсменов.

«У них появляется командный дух, они становятся лидерами, дисциплинированными. В дальнейшем могут пойти в бокс, хоккей, в любой вид спорта. На голову на две выше по подготовке», - отметил спортсмен.

Хоккей - особая гордость клуба. Исторические рекорды, и это не только отечественные чемпионаты, болельщики со всех континентов поименно знали и знают игроков красной машины. Наивысшая отметка успеха на мировой арене - НХЛ. Армейцы представлены в зале хоккейной славы в Торонто: Тарасов, Третьяк, Харламов, Макаров, Ларионов, Федоров, Буре, Зубов, Фетисов.

«Мы привлекали внимание особенно в Канаде, играли портив НХЛ. Побеждали в 70% на их катках с их судьями и зрителями. Имели преимущество по совокупности игр. Пресса была сильная, по-английски не понимали, но картинки видели. Внимание было к нам всегда. А в целом армейский клуб - это хребет, это основа, отец спорта. И я рад, что в свое время вместе с коллегами не позволил систему развалить. Было решение упразднить армейский спорт, я думаю, это было бы ошибкой, но мы смогли убедить руководство армии, что этого делать не следует», - подчеркнул двукратный Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Арифметика ЦСКА - это 15,5 тысяч чемпионов СССР и России. Почти две тысячи чемпионов мира, 422 олимпийских чемпиона. Кузница выдающихся спортсменов. Выходит, действительно фирменный почерк есть.

«Спортсмен, выходя на площадку спортивную, - это тот же самый воин, только в спортивном обличии, мы имеем звания за заслуги перед страной. Любое звание накладывает ответственность, имея звание и погоны, ты четко понимаешь, какие требования перед тобой ставит клуб», - считает серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Александр Зубков.

Представляя себя, они представляют державу. Непоколебимы под натиском западных ястребов. Стойко держат любые удары и гордо несут звание «армейца» и в спорте, и в жизни.