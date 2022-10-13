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В Москве появилась мемориальная доска в память о знаменитом хоккеисте и футболисте Всеволоде Боброве

Марина Крижановская
20:42 13.10.2022
Клуб ЦСКА, которым мог бы и сейчас гордиться знаменитый спортсмен, поддерживается корпорацией «Роснефть».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Имя легендарного хоккеиста, игравшего за ЦСКА и советскую сборную, заслуженного тренера страны Всеволода Боброва увековечили в Москве. На стене дома на Ленинградском проспекте, где когда-то жил спортсмен, установили мемориальную доску в его честь. На церемонию открытия пригласили почетный караул.

Он - единственный в мире игрок, выступавший и на зимней, и на летней олимпиадах. Играл не только в хоккей, но и в футбол. Был капитаном команд, а также отличился в знаменитом турне футбольного «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945-го - там он стал лучшим бомбардиром команды. Лирическая история с его участием стала одной из сюжетных линий фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

«То, что сделал Всеволод Михайлович, повторить невозможно. Чтобы быть капитаном и лидером в футболе и в хоккее - это практически невозможно. Он это сделал. И действительно: сейчас главная наша задача - чтобы именно на таких именах, как Бобров, воспитывать молодых ребят - футболистов, хоккеистов, других спортсменов, воспитывать патриотизм, а он был патриотом своей страны. Полковник Советской армии, легендарный человек, любил свою страну», - рассказал о знаменитом спортсмене заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

У мемориала - ветераны отечественного хоккея и начинающие игроки. Говорят, Всеволод Бобров мог бы и сейчас гордиться ЦСКА. С 2011-го года команда дважды выигрывала Кубок Гагарина и четыре раза становилась чемпионом страны. Все это время клуб поддерживает компания «Роснефть».

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