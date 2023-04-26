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«Если выживешь, будешь великим»: Владислав Третьяк рассказал, как попал в ХК ЦСКА

Алексей Курильченко
22:09 26.04.2023
Спортсмен изначально хотел быть нападающим, но по стечению обстоятельств ему досталась вратарская форма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Легендарный вратарь хоккейного клуба ЦСКА, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что хотел быть нападающим, когда вступал в клуб. Вратарем он стал практически случайно - благодаря хоккейной форме. В то время ее не выдавали сразу и отец заявил Владу, что заберет его из хоккея, если сын будет тренироваться без амуниции. Об этом Третьяк рассказал в документальном фильме «ЦСКА. Спортивный щит Родины».

«Вот вратарская форма, никто не хочет вратарем быть. Я говорю: "мне все равно, потому отец сказал, если я приду без формы, больше я в хоккей играть не буду и в ЦСКА заниматься не буду"», - рассказал Третьяк.

Тем не менее, Владислав пытался играть в нападении в громоздкой форме вратаря. Но ему быстро указали, где должен находиться хоккеист в такой амуниции.

«Третьяк это революция в хоккее. Таких высоких вратарей не было. И это был вызов судьбе. Гибкость гимнаста, ловкость карточного шулера при игре ловушкой», - рассказал спортивный журналист Григорий Твалтвадзе.

Будущей легенде еще предстояло доказать тренеру Анатолию Тарасову свою перспективность. Во взрослую команду он попал в 15 лет - по приглашению тренера.

«Когда я пришел, он мне сказал: "Ну что, полуфабрикат! - Но моя фамилия Третьяк - Полуфабрикат пока фамилия твоя! Завтра придешь на тренировку, будем работать. Если выживешь, будешь великим"», - рассказал хоккеист.

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