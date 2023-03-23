Замминистра обороны Панков посетил выставку, посвященную 100-летию ЦСКА
Сто лет исполняется Центральному спортивному клубу армии. Это важная дата в истории отечественного спорта. В честь юбилея в Историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная победам и тренировочным будням ЦСКА.
Среди посетителей оказался и статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.
«Пытаемся модернизировать, развивать спортивную базу ЦСКА. Делать ее современной, отвечающей сегодняшнему дню. Уделяем пристальное внимание детско-юношескому спорту», - заметил Панков.
Среди экспонатов - форма российской биатлонистки Светланы Ишмуратовой, которая завоевала золото на Олимпиаде в Турине. А также тренировочный диск легкоатлетки Нины Пономаревой, ставшей первой олимпийской чемпионкой в Советском Союзе. В клубе не только хранят память о достижениях прошлых лет, но и рассчитывают на новые победы.
На днях в Конаково устроили 100-километровый пробег на снегоходах в честь 100-летия ЦСКА.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.