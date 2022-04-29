«Свои традиции, почерк и школа»: Шойгу дал старт подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что спортсмены Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) своими достижениями на Олимпийских зимних играх 2022 дали старт юбилейному году, а именно 100-летию ЦСКА. Глава Минобороны также поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с 99-летием клуба.

«В каких бы дисциплинах ни сражались армейцы, они делают это на пределе сил, с абсолютной самоотдачей, буквально вгрызаясь в победу», - отметил Шойгу.

Министр добавил, что у ЦСКА «есть свои традиции, почерк и школа». Клуб воспитал многие поколения великих спортсменов, которые всегда достойно представляют Россию на международной спортивной арене. В копилку сборной РФ во время Олимпиады в Токио армейцы принесли половину всех медалей - три золотых, три серебряных и восемь бронзовых.

«Все есть, чтобы вы занимались и приносили все больше и больше наград для нашей страны, отстаивали ее честь на самых высоких и самых достойных состязаниях», - заключил министр.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира Владислав Третьяк рассказал, как привел отечественный хоккей к победам. Профессионально он начал заниматься хоккеем поздно - в 11 лет. В школу ЦСКА его взяли сразу, Третьяк держался на льду лучше остальных.





Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов