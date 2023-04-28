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Противоборство Запада с РФ и биолаборатории на Украине: о чем говорил Шойгу в Нью-Дели

11:35 28.04.2023
В пятницу, 28 апреля, в Нью-Дели проходит совещание министров обороны стран - участниц ШОС, на котором выступил глава российского оборонного ведомства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ради сохранения глобального доминирования Соединенные Штаты вместе с союзниками подвергли мировую архитектуру безопасности серьезной эрозии. Благодаря действиям западных стран происходит фактический демонтаж существующей системы контроля за вооружениями.

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия», - сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства привел примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. В частности, Соединенные Штаты в одностороннем порядке прекратили действие заключенного с СССР Договора о противоракетной обороне, отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В 2019 году именно Вашингтон, а не Москва, принял решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уже в следующем году США в одностороннем порядке разорвали Договор по открытому небу (ДОН).

Министр обороны РФ констатировал, что США и их союзники провоцируют другие государства к военному противоборству с неугодными им странами. В число таких стран входят в первую очередь Россия и Китай.

«Ярким подтверждением такой преступной политики являетcя конфликт на Украине. Его иcтинная цель - нанести cтратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и cохранить свое монопольное пoложение в мире», - добавил Шойгу.

Вашингтон со своими союзниками наиболее активно противостоят созданию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как считает Шойгу, в этом регионе США инициировали «развал» имеющейся системы регионального взаимодействия на основе АСЕАН. Речь идет о создании индо-тихоокеанского объединения QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония, и американо-британо-австралийского AUKUS. Данные союзы созданы для усиления контроля и подрыва авторитета региональных объединений АТР.

США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом стремятся восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, напомнил Шойгу. В ответ на это Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане. В Москве звучащие из Вашингтона просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры США расценивают как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС.

Военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО были задействованы против Москвы после начала российской военной операции. Глава российского оборонного ведомства отметил, что Запад оперативно подготовил санкции против России и обеспечил Украину разведданными.

«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников», - сказал министр.

Шойгу назвал истинную цель западных стран в украинском конфликте. Как утверждает министр, это нанесение России стратегического поражения, а также создание угрозы Китаю и сохранение монопольного положения в мире.

Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что военно-биологическая деятельность США на Украине направлена на разработку биологического оружия, и указал на тренд, в рамках которого наиболее опасные американские исследования переносятся в третьи страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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