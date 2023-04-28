Армия Шойгу заявил об угрозе ШОС из-за просьб Запада о размещении военной инфраструктуры в Центральной Азии Глава МО РФ подчеркнул, что обстановка в Центрально-Азиатском регионе имеет предпосылки к обострению. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время совещания глав оборонных ведомств стран ШОС сделал заявление на тему западных «инициатив» в Центрально-Азиатском регионе. В частности, глава МО РФ заявил, что РФ расценивает просьбы Запада к странам Центральной Азии о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности пространства ШОС. Ранее Шойгу также заявил, что военно-биологические программы США на Украине направлены на разработку биооружия и несут опасность для целых регионов. По его словам, РФ ранее доводила до мирового сообщества сведения об этом. Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов

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