Шойгу заявил о задействовании возможностей почти всех стран НАТО против России с началом СВО
С началом специальной военной операции на Украине против России были задействованы боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией», - сказал глава российского оборонного ведомства на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.
Сергей Шойгу добавил, что против Российской Федерации незамедлительно были введены масштабные санкции, организованы поставки вооружения Украине, а также помощь данными разведки и направлением военных советников и наемников в зону боевых действий.
«Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», - сказал министр обороны России.
Немногим ранее китайский коллега главы Минобороны России Ли Шанфу пригласил Сергея Шойгу в Китай на запланированный в октябре этого года форум. Министр обороны России заявил, то приедет в КНР с удовольствием.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.