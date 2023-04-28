Шойгу заявил о задействовании возможностей почти всех стран НАТО против России с началом СВО

По словам министра обороны РФ, западные страны продемонстрировали свою заблаговременную подготовку к противоборству с Россией.

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С началом специальной военной операции на Украине против России были задействованы боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией», - сказал глава российского оборонного ведомства на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

Сергей Шойгу добавил, что против Российской Федерации незамедлительно были введены масштабные санкции, организованы поставки вооружения Украине, а также помощь данными разведки и направлением военных советников и наемников в зону боевых действий.

«Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», - сказал министр обороны России.

Немногим ранее китайский коллега главы Минобороны России Ли Шанфу пригласил Сергея Шойгу в Китай на запланированный в октябре этого года форум. Министр обороны России заявил, то приедет в КНР с удовольствием.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.