Шойгу: военно-биологические программы США на Украине направлены на разработку биооружия

По словам министра, РФ доводила до мирового сообщества сведения о том, что программы США представляют опасность для целых регионов.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время совещания глав оборонных ведомств стран ШОС заявил, что реализуемые Пентагоном на территории Украины программы военно-биологического характера направлены на разработку компонентов биологического оружия.

Также глава МО РФ подчеркнул, что российская сторона доводила до мирового сообщества озабоченность данным обстоятельством и тем, что упомянутые программы представляют опасность для целых регионов.

Ранее Шойгу также заявил, что США и союзники подвергли эрозии архитектуру безопасности мира. Министр обороны напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие нескольких договоров о безопасности и вооружениях.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.