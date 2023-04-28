Шойгу заявил, что США и союзники подвергли эрозии архитектуру безопасности мира

Министр обороны напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие нескольких договоров о безопасности и вооружениях.

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Коллективный Запад подвергает эрозии архитектуру мировой безопасности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на встрече министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия», - заявил глава оборонного ведомства.

Шойгу напомнил, что Штаты в одностороннем порядке прекратили действие договора по противоракетной обороне, не ратифицировали Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также вышли из договоров об открытом небе и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад», - заявил министр.

Напомним, сегодня в индийском Нью-Дели проходит совещание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Визит Шойгу интересен тем, что именно региональные центры силы сегодня набирают в мире все большее влияние.