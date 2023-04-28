В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу заявил, что США и союзники подвергли эрозии архитектуру безопасности мира

Алексей Курильченко
08:45 28.04.2023
Министр обороны напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие нескольких договоров о безопасности и вооружениях.
Шойгу заявил, что США и союзники подвергли эрозии архитектуру безопасности мира
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Коллективный Запад подвергает эрозии архитектуру мировой безопасности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на встрече министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия», - заявил глава оборонного ведомства.

Шойгу напомнил, что Штаты в одностороннем порядке прекратили действие договора по противоракетной обороне, не ратифицировали Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также вышли из договоров об открытом небе и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад», - заявил министр.

Напомним, сегодня в индийском Нью-Дели проходит совещание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Визит Шойгу интересен тем, что именно региональные центры силы сегодня набирают в мире все большее влияние.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:50 В стране и мире
Шойгу отметил важность укрепления роли ШОС как опоры многополярной международной системы
09:10 В стране и мире
Блиновская раскаялась и признала свою вину
08:33 В стране и мире
B92: президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован
07:30 В стране и мире
Видео
Герои в белых халатах: как военные медики проводят сложнейшие операции в зоне СВО
06:35 В стране и мире
Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с народом РФ
Популярное
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.